Incidente sulla cilentana: gravi due giovanissimi L'auto si è schiantata all'ingresso di una galleria

Incidente stradale sulla Strada Provinciale 43 Cilentana. Un'auto, con a bordo una giovane coppia, lei originaria di Castelnuovo Cilento e lui di Ceraso, per cause ancora non chiare è finita contro un muro all'ingresso di una galleria, nel tratto di strada compreso tra Vallo della Lucania e Ceraso.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri di Vallo della Lucania agli ordini del Capitano Mennato Malgieri, i sanitari del 118 dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania. Difficoltose le operazioni necessarie a estrarre dalle lamiere la giovane.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove si trovano ricoverati nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.