Minacce di morte a Peppe Iannicelli E' accaduto ia Napoli pochi secondi prima del collegamenti in diretta

"Pure tu devi morire". Non voglio la scorta statusimbolica come Saviano ma che tristezza". Quanto accaduto oggi al giornalista è riportato sulla sua pagina facebook.

Ho seguito la "stesa" alla Pizzeria Di Matteo per Canale 21. Ho fatto riprese ed interviste in via dei Tribunali. Ero pronto alle 14.00 per il collegamento in diretta. Si avvicina un giovinastro a bordo di una lambretta e mi sussura: "attenzione, zio, pure tu devi morire". Poi sfreccia via mentre la una vrenzola sua coetanea a bordo del suo motociclo se la ride. Nonostante la paura, non chiederò come Saviano la scorta statusimbolica. Ma sono molto triste per la vrenzola, immagino fidanzata del mio indesiderato nipotino. Come fai a ridere e magari esser orgogliosa di un simile personaggio? Come pensi che costui possa esser il padre dei tuoi figli?

Per farmi passare lo spavento, dopo il collegamento nel VG, una bella razione di frittura....