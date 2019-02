Offre una stanza ad un uomo cacciato da casa perché gay Loredana Tagliaferri, salernitana, con il suo gesto ha commosso l'Italia

Cacciato da casa dai familiari perché gay, trova un tetto grazie alla sensibilità di una salernitana. Loredana Tagliaferri il suo gran cuore lo ha mostrato a milioni di italiani chiamando la redazione della trasmissione televisiva “Pomeriggio 5” ed offrendo una stanza ad un 40enne napoletano cacciato da casa dalla sorella solo perché omosessuale.

Sergio ha 40 anni, è invalido al 100%, dopo un incidente sulla nave da carico su cui lavorava.Il 2 ottobre 2018 è stato cacciato da casa dai familiari. Da allora, in un sottoscala, senza bagno e tra i topi. La sua storia ha presto fatto il giro del web. Solo qualche giorno fa, Sergio è stato ospite del programma mediaset “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara d’Urso. Ed è qui che entra in scena Loredana. «Ho visto il servizio in televisione. Non esiste che nel 2019 si parli ancora di omofobia», ha dichiarato la donna, spiegando il perchè della sua scelta.

Loredana lei ha già avuto modo di incontrare Sergio?

«No, non l’ho ancora incontrato ma dovrebbe succedere a giorni».

Il suo è stato un gesto importante che non tutti avrebbero fatto...

«Io avrei voluto avere mia sorella, accanto a me, in qualsiasi situazione ma lei non c’è più. (n.d.r. La sorella è morta a soli 28 anni). Lo so che Sergio ha fratelli e sorelle che lo hanno rinnegato solo perchè omosessuale. L’omofobia non dovrebbe esistere».

Loredana aspetta l’arrivo di Sergio che dovrebbe avvenire entro pochi giorni. «Ho una casa piccola ma confortevole. In questa stanza troverà tutto quello di cui ha bisogno», ha dichiarato la donna in diretta televisiva e Sergio ha apprezzato non poco il gesto della salernitana, dichiarando subito di essere pronto a trasferirsi a Salerno.