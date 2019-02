Cerca di rubare intimo del valore di 400 euro:arrestata 19enne La giovane è stata sorpresa dagli agenti mentre passava le barriere antitaccheggio

Ha cercato di portare via da un negozio all'interno di un centro commerciale completi intimi del valore di circa 400 euro, arrestata per furto aggravato una 19enne, originaria del foggiano. La giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata beccata dagli agenti, mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio con la merce. La ragazza aveva selezionato circa trenta capi d’abbigliamento intimo ma è stata vista da una dipendente che ha allertato la polizia chiamando il numero d’emergenza 112.

Gli agenti, intervenuti rapidamente nel centro commerciale, hanno bloccato la donna accompagnandola in questura. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nei confronti della 19enne è stato avviato il procedimento amministrativo per il divieto di ritorno nella città di Salerno.