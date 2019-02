Abbandono dei rifiuti, controlli e sanzioni Multati 18 cittadini

Nell'ambito dei controlli per la salvaguardia del decoro urbano, e in particolare sull'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e al mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata, nell'ultima settimana il Comando di Polizia Municipale ha elevato 18 verbali per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico, scaturiti a seguito dello sviluppo di accertamenti ed indagini svolte, avvalendosi anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e del supporto degli Ispettori Ambientali Comunali.

Inoltre, quest’oggi, in via Carmine, è stata sanzionata una persona responsabile di non aver provveduto alla raccolta delle deiezioni sul suolo pubblico prodotte dal suo cane.