Soldi di Giulia Sarti su conto di donna salernitana Parla il legale della deputata del M5S dimissionaria da presidente della Commissione Giustizia

E' irragionevole" pensare che Giulia Sarti sapesse di soldi girati dal suo conto sulla carta di una donna di Salerno "che si presenta come la compagna dell'indagato" da otto anni, cioè anche durante la convivenza tra la parlamentare e Andrea Tibusche Bogdan. Lo dice l'avvocato Fabio Repici, difensore della deputata M5s che ha dato le dimissioni da presidente della Commissione Giustizia quando è uscita la notizia della richiesta di archiviazione della sua denuncia per appropriazione indebita nei confronti dell'ex compagno Andrea Tibusche Bogdan. In una chat del 14 febbraio 2018, Sarti scriveva a Bogdan: "Ti devo denunciare. Ci sono più di 12mila euro da ottobre a oggi che ti sei versato tra affitto di Salerno e" l'altra donna "che non so chi sia (...)". "Sì, ma denunciare per cosa? Mai preso un cent senza che tu lo sappia e per questo mi hai lasciato il token", rispondeva il romeno.