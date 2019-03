Spaccio dinanzi alle scuole, chieste sei condanne Hashish o marijuana venivano cedute soprattutto dinanzi al Tasso, al Da Procida e Da Vinci

Spacciavano dinanzi alle scuole salernitane, chiesti 9 anni e mezzo complessivi di pena. Il pubblico ministero Giancarlo Russo, al termine della requisitoria, ha chiesto un anno e sei mesi per Massimo Coletta, 2 anni per Giuseppe Picariello, 2 anni e sei mesi per Bruno Benincasa, un anno e sei mesi per Giuseppe Cosimo De Caro (alias Chicco Maresca), 1 anno per Ciro Petrosino e per Luigi Rubino.

Erano stati coinvolti in un blitz della Guardia di Finanza che aveva consentito di mettere la parola fine ad un giro di cessione di hashish o marijuana che aveva al Carmine il suo quartier generale. La droga era venduta soprattutto davanti al liceo classico Tasso e agli scientifici “da Procida” e “da Vinci”, con una frequenza che in alcuni periodi era diventata giornaliera. La prossima udienza è prevista per il 29 marzo, quando dovrebbe essere pronunciata la sentenza.