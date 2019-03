Paolo Germani neo presidente de "La Cittadella" Il neo presidente sta già stilando il nuovo programma di iniziative culturali

L’Associazione Giuristi Campani “La Cittadella”, associazione forense e giuridica fondata nel febbraio del 2014 da avvocati, legali, operatori del diritto, giuristi, esperti e docenti di diritto di tutta la realtà della provincia di Salerno ed avente sede legale ed operativa in Cava de’ Tirreni, ha eletto all’unanimità e nominato nuovo presidente dell’Associazione l’avvocato Paolo Germani, 39 anni, avvocato civilista, perfezionato in diritto europeo, espressione del territorio di Cava de’ Tirreni ed iscritto nel Foro di Nocera Inferiore, Germani succede nel mandato, ottimamente svolto dal suo predecessore ed attuale socio direttivo l’avvocato Federico De Filippis. Confermati nelle loro cariche:Luigi Vitale (vicepresidente), Luigi Roma , Vincenzo Delli Priscoli , Davide Califano (segretario) e la Angela Senatore (tesoriere) componenti del direttivo dell’associazione si congratulano col nuovo presidente per la nomina.

L’elezione all’unanimità dall’Assemblea dei soci è avvenuta il 28 febbraio 2019 in Cava de Tirreni presso la sede dell’Associazione in Corso Principe Amedeo. L’avvocato Germani, neo presidente , dal canto suo, sta già stilando il nuovo programma di iniziative culturali e sociali dell’Associazione per il triennio 2019-2021 e che prossimamente saranno comunicate ai colleghi e associati.