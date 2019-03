Minorenne rapina una sala giochi: in comunità Rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Nei guai un minorenne salernitano, la squadra mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza cautelare di collocamento in comunità, su richiesta della procura presso il tribunale per i minorenni, nei confronti di un giovane residente a Salerno. Dalle indagini sarebbe emerso che il ragazzo, accompagnato da altre persone maggiorenni, avrebbe rapinato la Sala Giochi Eurobet di via G.B. Amendola a Salerno.

A chiamare le forze dell'ordine una dipendente delle struttura. Le forze dell'ordine, dopo aver raccolto la denuncia hanno poi visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza risalendo all'identità dei presunti autori della rapina.