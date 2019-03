Rapina in una gioielleria: arrestato 27enne Portati via orologi preziosi

Rapina in una gioielleria del centro di Salerno, arrestato un 27enne dagli agenti della polizia della Squadra Mobile, sezione Falchi, in manette D.S.G., salernitano, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina in atto, assunte le prime informazioni dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno avuto modo di appurare che due giovani poco prima avevano portato via alcuni orologi del valore di circa 650 euro, dopo aver

strattonato la commessa della gioielleria.

Immediate le ricerche in zona, uno dei due è stato rintracciato nei pressi di piazza della Concordia. Il giovane, bloccato dagli agenti, è stato arrestato.