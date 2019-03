Giovane coppia di genitori trovati con la droga in casa Nell'abitazione anche la figlia piccola dei due coniugi

Scoperti con la droga in casa, nei guai una giovane coppia, marito e moglie, con una figlia piccola. I carabinieri della Stazione di Tramonti hanno denunciato i due per detenzione di stupefacenti dopo aver eseguito una perquisizione nell'abitazione. Nascosti in bagno sono stati trovati e sequestrati 30 grammi di hashish suddivisi in più pezzi.