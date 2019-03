Controlli della Polfer, un arresto, sequestri e denunce Nei guai i venditori abusivi sorpresi con merce in cattivo stato di conservazione

Nel corso della settimana, gli uomini del Compartimento Polfer per la Campania hanno attuato controlli nelle principali stazioni della Campania. I dispositivi di sicurezza predisposti presso i varchi presidiati dai poliziotti hanno consentito di controllare 3504 persone in transito negli scali ferroviari e 1602 bagagli.

Task force antiabusivismo sequestri a Napoli centrale, Salerno, Battipaglia ed Aversa

Nelle stazioni di Napoli Centrale, Salerno, Battipaglia ed Aversa,l’attività diretta ad arginare il fenomeno dell’abusivismo è stata ulteriormente intensificata anche attraverso task force realizzate in collaborazione con Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nell’ambito di questa sinergica azione di contrasto i poliziotti della Polfer hanno controllato e sanzionato 20 venditori abusivi ai quali sono stati sequestrati centinaia di accendini, calzini, ciondoli, penne, fazzoletti, destinati alla vendita abusiva, oltre ai borsoni utilizzati per celare la merce durante il trasporto.

Per i venditori abituali sono scattate misure ulteriori: a dieci di essi è stato imposto l’ordine di allontanamento c.d. “Dacur”, mentre per altri tre sono state proposte od integrate le previste misure di prevenzione.

Due venditori sono stati denunciati nella stazione di Aversa perché sorpresi a vendere generi alimentari deteriorabili in violazione delle norme vigenti in materia, a tutela della salute pubblica. In particolare gli alimenti non confezionati, quali ad esempio panini e caffè che gli abusivi custodiscono nei carrellini utilizzati per la vendita a bordo dei vagoni ferroviari, privi di etichette sono di dubbia provenienza e mal conservati e per nessun motivo possono essere destinati all’utenza, essendone vietata la vendita, la detenzione ai fini della vendita, la somministrazione e la distribuzione a qualsiasi titolo, proprio per i danni alla salute che possono causare.

Grazie all’efficace azione di controllo assicurata dai dispositivi di sicurezza attuati quotidianamente nella stazione di Napoli Centrale, M.C., ricercato napoletano quarantaseienne, non è sfuggito agli agenti della Polizia

Ferroviaria che lo hanno riconosciuto ed immediatamente fermato. A suo carico pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per concorso in rapina ed è stata associato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale dovendo espiare 3 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione.

I controlli eseguiti nella settimana hanno permesso di trarre in arresto una arrestata; 9 le persone denunciate (2 per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione; 4 inottemperanti al foglio di via obbligatorio; 1 per atti persecutori; 1 per resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto dopo essere stato sorpreso a bordo di un treno regionale privo di biglietto ha più volte spinto gli agenti polfer intervenuti, nel tentativo di sottrarsi al controllo; 1 per minacce ad incaricato di pubblico servizio‎, ‎poichè durante la fase di controllo dei titoli di viaggio ha minacciato il personale di protezione aziendale‎).

Sono state 53 le contravvenzioni elevate e 20 i sequestri amministrativi.