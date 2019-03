Strade di sangue: due morti La scarsa visibilità ed il mancato rispetto di uno stop alla base delle tragedie

Sabato notte di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Due i decessi, in altrettanti sinistri registrati a Montecorvino Rovella e a Battipaglia. A Montecorvino Rovella a perdere la vita è stato Walter Cuoco, 62 anni, di Salerno. Il sinistro mortale si è verificato intorno alle 23 in via Tiziano. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un giovane, residente nel centro picentino, avrebbe travolto con la sua auto il 62enne, che stava attraversando. Alla base dell’incidente la scarsa visibilità lungo l’arteria. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed i carabinieri. Purtroppo per Walter Cuoco si è rivelato inutile ogni tentativo di soccorso.

Poche ore più tardi, verso le 4, in zona Lido Lago a Battipaglia, due vetture, con alla guida persone residenti a Capaccio, sono entrate in collisione a causa del mancato rispetto dello stop da parte di uno degli automobilisti. A seguito dell’impatto uno degli occupanti è deceduto sul colpo. A perdere la vita il cittadino di origine algerina Camel Meliani, 45 anni, da anni residente a Capaccio. Per entrambi i sinistri sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia.