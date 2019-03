Controlli dei carabinieri: sei arresti e 200 identificati Nel tentare la fuga uno dei fermati impatta con l'auto la gazzella dei militari

Tenta di sottrarsi al controllo e con la sua auto impatta la gazzella dei militari. Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, questa l'accusa contestata a V.V. 20 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Salerno. Noto alle forze dell'ordine, nella notte è stato notato in via Silvio Pellico a bordo di un’autovettura già precedentemente segnalata.

Alla vista dei militari, si è allontanato, al pari di un' altra autovettura. Di qui un rocambolesco inseguimento che si è concluso in via Fratelli Cervi con un incidente stradale che ha coinvolto anche la gazzella dei carabinieri.I militari hanno riportato lievi ferite guaribili in sette giorni, mentre il conducente dela macchina, al cui interno c'era un passamontagna, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel bilancio delle attività anche tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'elenco si apre con C. R. 30 anni: mentre era alla guida di un ciclomotore nei pressi di via Casa Leone, è stato intercettato da una pattuglia che gli ha intimato l’alt. Il giovane ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, quindi trovato in possesso, dopo una perquisizione personale e domiciliare, di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi, della somma di 160 euro, presunto provento di spaccio, di un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nei guai anche C.G, 25 anni,. che ha provato a liberarsi della droga, ma è stato ammanettato dopo una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare hashish e marijuana, bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 1300 euro.

Infine, in via Giuseppe Verdi è stato fermato per un controllo M.T.,26 anni, trovato in possesso di 5 grammi circa di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare è sfociata nel rinvenimento di materiale vario atto al taglio e al confezionamento dello stupefacente.

Due gli ordini di carcerazione eseguiti: uno a carico di M.B., 42, che deve scontare una pena di 10 mesi per un furto commesso nel dicembre del 2012, l'altro nei confronti di G.G.,47 anni, che deve scontare 2 anni per una rapina commessa a Salerno nel settembre del 2014.