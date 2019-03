Cade dalle scale e muore: a perdere la vita una 24enne La ragazza era a casa con i genitori quando ha avvertito un malore

Dramma questa mattina nella frazione collinare di Ogliara, a Salerno, una ragazza di 24 anni, forse a causa di un malore, uno svenimento improvviso, è caduta dalle scale della villetta nella quale viveva con i genitori. Violentissimo l'impatto, ad uccidere la ragazza un probabile trauma cervicale. La 24enne, soccorsa sul posto e trasportata in ambulanza, è arrivata già cadavere all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Intanto sono in corso indagini per ricostruire la dinamica di questo drammatico incidente.

Pare che nei giorni scorsi la ragazza fosse stata colpita da una brutta influenza che potrebbe averla debilitata al punto da farle perdere conoscenza proprio mentre scendeva le csale interne della sua casa. Una tragica fatalità che ha sconvolto quanti la conoscevano non appena la notizia si è diffusa nella frazione salernitana.