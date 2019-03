FOTO|Tir si schianta sul raccordo: traffico in tilt Coinvolto nell'incidente anche un altro mezzo pesante

Incidente stradale sul raccordo Salerno Avellino, in zona Fratte. Per cause ancora da accertare il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante, finendo fuori strada e schiantandosi contro il guardrail.

Violento l'impatto che ha visto coinvolto nel sinistro anche un altro camion. Gli uomini alla guida dei due mezzi pesanti sono stati trasportati in ospedale: uno avrebbe riportato una frattura all’arto inferiore e l’altro un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Traffico in tilt in zona, lunghe cose di auto.