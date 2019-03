Spaccio di droga in centro: arrestato 33enne E' stato portato nel carcere di Fuorni

Scoperto presunto spacciatore, gli agenti di polizia hanno arrestato, in flagranza di reato, P.G., 33 anni, per vendita di sostanze stupefacenti. I poliziotti avevano notato un continuo andirivieni di giovani che, dopo essersi recati all’interno di un rione della zona Carmine, si allontanavano frettolosamente. Durante un servizio di appostamento sono poi riusciti ad individuare l’appartamento del giovane, dove avrebbe allestito un' attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni effettuate sul posto sono state trovate 25 dosi, accuratamente preparate in involucri di cellophane, suddivise tra eroina e cocaina. L’arrestato è stato portato in carcere a Fuorni. Segnalato anche un 47enne, all’Ufficio Territoriale, come assuntore.