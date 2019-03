Scarti edili, rottami e asfalto abbandonati in un terreno Sequestrata un'area agricola dai carabinieri forestali, denunciati i responsabili

Scarti edilizi in un terreno agricolo: mattonelle, mattoni, calcinacci, pezzi di asfalto, rottami ferrosi, materiale di risulta e resti di attività di demolizione stoccati senza alcuna cautela né autorizzazione. I carabinieri forestali della stazione di San Cipriano Piicentino hanno scoperto la gestione illecita di rifiuti in località "Malche" del comune di Giffoni Sei Casali.

Rifiuti privi di qualsiasi tracciabilità, anche perché dai riscontri documentali non è emerso alcun cantiere edile in corso: gli scarti in praticano erano abbandonati sul terreno agricolo. I responsabili dello stoccaggio abusivo sono stati denunciati, mentre l'area - per un volume di circa 80 metri cubi - è stata sequestrata.

Redazione Salerno