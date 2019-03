Furto in un'abitazione a Giovi Portati via alcuni fucili e scardinata la cassaforte dal muro

Furto milionario, questa sera a Giovi, frazione collinare di Salerno.

Ignoti, in serata, si sarebbero introdotti in un’abitazione e avrebbero asportato alcuni fucili regolarmente detenuti e ben custoditi nell’apposito armadietto. Inoltre, secondo indiscrezioni non confermate ancora dalle forze dell’ordine sembra che i malviventi abbiano anche portato via la cassaforte che conteneva alcuni preziosi.

L’abitazione presa di mira è di proprietà di un anziano che appena accortosi del furto ha immediatamente dato l’allarme.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito. Il proprietario dell’abitazione si è riservato di presentare la denuncia in modo da avere prima un quadro completo di quanto è stato asportato dall’abitazione.

Non è la prima volta che la frazione collinare viene presa di mira dai malviventi.