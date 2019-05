Spaventoso incidente: ragazza sbanda, auto distrutta Giffoni Sei Casali: la ragazza se l'è cavata, ma la sua Golf ha riportato gravi danni

I volontari del Vopi sono intervenuti la notte scorsa per soccorrere una ragazza di 25 anni che, in località "Ponte Mulinello" di Giffoni Sei Casali, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.

Violento l'impatto, che ha quasi completamente distrutto l'auto, una Volkswagen Golf. Per fortuna la giovane se l'è cavata con poche ferite: i sanitari del Vopi intervenuti sul posto l'hanno trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno. Oltre ai sanitari, in località "Ponte Mulinello" sono accorsi anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi del caso.