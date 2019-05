Spaccia nel centro commerciale: nei guai un 18enne E' stato arrestato dai carabinieri a Scafati

Arrestato giovane pusher per spaccio di droga nel centro commerciale di Scafati. Nei guai uno studente 18enne trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. A beccarlo i carabinieri. I militari si erano insospettiti dopo aver visto due ragazzi scambiarsi qualcosa.

Fermati dunque il pusher e il cliente, entrambi 18enni e incensurati. I carabinieri, in seguito ad una successiva perquisizione in casa del giovane, hanno trovato altra sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento della droga.