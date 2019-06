Incidente in autostrada: furgone si ribalta, traffico in tilt Illesi gli occupanti del veicolo, ma tanta paura

Poteva finire molto male ma per fortuna è andata bene: tanta paura oggi pomeriggio per l'autista e il passeggero di un furgone che si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada A2 del Mediterraneo. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'area di servizio di Campagna: per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Come detto, spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza: sul posto, per i soccorsi e il ripristino della carreggiata, la polizia stradale, gli uomini dell'Anas e le ambulanze del 118. Gravi disagi per la circolazione, che ha subìto pesanti rallentamenti e vistosi allungamenti dei tempi di percorrenza.