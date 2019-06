Arrestato presunto pusher: trovato un tesoro nella cassaforte In manette un 26enne di Vietri sul Mare: aveva 60 grammi di hashish e contanti per oltre 7mila €

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: gli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni, guidati dal dirigente Immacolata Acconcia, hanno arrestato un 26enne di Vietri sul Mare. I poliziotti della sezione investigativa sono intervenuti dopo una serie di segnalazioni relative ad un anomalo andirvieni di persone nei pressi di un'abitazione del comune costiero.

Gli agenti, attraverso appostamenti e servizi mirati di osservazione, hanno notato il 26enne nascondere qualcosa all'interno di un tubo "innocenti" di una copertura di lamiere. Mentre si allontava, è stato fermato: dalla perquisizione sono spuntati un bilancino di precisione, cinque stecche di hashish confezionati e - in un comodino della camera da letto - altre 12 stecche per un peso complessivo di 60 grammi, oltre a circa 700 euro in contanti. Nella cassaforte dell'abitazione, inoltre, i poliziotti hanno trovato e sequestrato una ingente somma di denaro: 6650 euro, che per gli investigatori potrebbe essere frutto dell'attività di spaccio dell'indagato.