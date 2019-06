Nasconde la marijuana tra i vestiti sporchi: arrestato Beccato un 23enne dai carabinieri nei pressi dello svincolo Padula Buonabitacolo

Nascondeva la marijuana in auto, tra i vestiti, per questo i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne della provincia di Potenza per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte, una pattuglia della stazione di Buonabitacolo, nei pressi dello svincolo Padula-Buonabitacolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, ha provveduto al controllo di una Mercedes con a bordo il giovane, che ai militari ha detto di essere di ritorno da un viaggio, di avere una cesta di panni sporchi da lavare, e che avrebbe proseguito verso la costiera cilentana per qualche giorno di vacanza.

I militari hanno perquisito l’auto, trovando, nascosti tra alcuni vestiti, 4 involucri di stupefacente contenenti circa 180 grammi di marijuana.

Sequestrati dai militari anche circa 1.400 semi di cannabis, nonché 10 grammi di hashish e diverse bustine per il confezionamento delle dosi di stupefacente riportante un marchio con il simbolo dello yin&yang.

Il giovane si trova ora ai domiciliari.