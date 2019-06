Blitz dei falchi in una casa del centro: arrestato pusher Si tratta di un 21enne salernitano

Blitz dei falchi in centro a Salerno, arrestato un presunto spacciatore. Gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento dopo aver notato uno strano andirivieni di giovani.

I poliziotti hanno bloccato il titolare dell’abitazione, un 21enne salernitano- C.P. le sue iniziali- per svolgere la perquisizione domiciliare. Hanno così rinvenuto numerosissime dosi di stupefacente già confezionato per complessivi 107 grammi di cocaina e 106 grammi di eroina, ma anche bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Sono state rinvenute inoltre numerose banconote, ritenute provento dello spaccio.

Il giovane si trova in carcere a Fuorni.