Arrestato il padre della piccola Jolanda, morta a 8 mesi In carcere per pericolo di fuga. Oggi l'autopsia

E' stato arrestato ieri sera, con un decreto di fermo con l'accusa di omicidio, il padre della bimba di otto mesi morta sabato notte a Sant'Egidio del Monte Albino. La bimba, la piccola Jolanda di appena otto mesi, era arrivata all'ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni tanto da far scattare l'allarme tra i sanitari. L'uomo, Giuseppe Passariello, insieme alla moglie, da poche ore dopo il decesso era indagato per omicidio. L'arresto in carcere è scattato per pericolo di fuga, dopo che gli inquirenti avrebbero notato delle discordanze nella sua ricostruzione di quanto accaduto, tra il suo racconto e quello della moglie.

I due hanno ricostruito le ultime ore della piccola e le modalità con le quali si sarebbe procurata quei segni sul corpicino, lividi, ecchimosi e piccole bruciature. Intanto oggi nell'obitorio dell'ospedale Umberto I sarà effettuata l'autopsia che potrà chiarire le reali cause della morte della bambina. Sul caso indaga la procura di Nocera Inferiore. Al lavoro gli uomini della squadra mobile e del commissariato del comune dell'agro.