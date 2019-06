Sorpreso a spacciare hashish: arrestato Denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello

Arrestato presunto pusher a Cava de' Tirreni. Gli agenti della Polizia del Commissariato di Cava de’ Tirreni hanno proceduto all’arresto di un cavese, già noto alle forze dell'ordine, arrestato più volte per reati specifici di spaccio di sostanze stupefacenti e per furto, sorpreso a vendere droga nel centro della città metelliana a due giovani a bordo di un motociclo. L’uomo alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga, durante la quale si è liberato di un involucro, lanciandolo in una strada adiacente. Inseguito e raggiunto dai poliziotti è stato trovato in possesso di alcuni tranci di sostanza stupefacente, hashish, confezionata in cellophane, nonché di alcune banconote dal taglio di 20 euro ed un documento appartenente ad altra persona. L’uomo spontaneamente ha dichiarato agli agenti di essere scappato perché era in possesso della droga e che se ne era liberato lanciandola in strada per evitare di essere arrestato. Da un successivo sopralluogo effettuato sul posto sono state rinvenute, precisamente nel punto dove era avvenuto il lancio, altre due stecche di sostanza stupefacente, sempre hashish, avvolte in cellophane.

Gli agenti del Commissariato hanno inoltre denunciato un 43enne originario di Cava de’ Tirreni per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo sarebbe stato bloccato dai poliziotti che lo invitavano a consegnare quello che aveva indosso, rifiutandosi di consegnare il proprio marsupio. Dopo la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato all’interno del marsupio un coltello a scatto, della lunghezza totale di 27 cm e di lama in acciaio affilata e appuntita della lunghezza di 13,5 cm sequestrato.