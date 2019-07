Scoperti dalla polizia ladri di vestiti e di alimenti Fermati anche due giovani su uno scooter rubato

Controlli della polizia in città, denunciato un cittadino georgiano accusato del furto di alcuni capi di vestiario in un negozio del centro. Lo straniero, dopo aver prelevato dagli espositori alcune magliette, per un valore di circa 30 euro, ha cercato di nasconderle addosso, ma avvicinatosi all’uscita è stato bloccato e quindi denunciato per furto aggravato.

In azione invece in un supermercato cittadino una donna che, dopo aver rubato dagli scaffali la merce, l’ha riposta nella propria borsa cercando di oltrepassare le casse, dove è stata prontamente bloccata. La ragazza, una italiana di 29 anni, è stata denunciata per furto aggravato di generi alimentari per un valore di circa 20 euro, con contestuale avvio della procedura per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.