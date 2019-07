Vendita abusiva di frutta: nei guai un ambulante Sequestrate 38 cassette devolute alla Mensa dei Poveri

Vendita abusiva di frutta a Salerno. Nei guai un ambulante. In azione questa mattina il personale del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno in via Raffaele Schiavone, all'altezza della rotatoria all'ingresso della tangenziale. Sono state sequestrate 38 cassette di frutta, angurie, pesche ed albicocche ad un uomo presente sul posto.

Per lui è scattato un verbale di 173 euro per l'occupazione del suolo pubblico ed un verbale di 5mila euro per la vendita senza dovuta autorizzazione. Inoltre è stato effettuato un verbale di allontanamento, valido 48 ore, per l'eventuale Daspo da infliggere, e un verbale amministrativo di 100 euro. La frutta sequestrata è stata devoluta alla Mensa dei Poveri.