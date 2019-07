Imboccano strada contromano e scappano dalla polizia: fermati Denunciate due persone trovate con arnesi da scasso

Imboccano la strada contromano e vengono fermati dalla polizia. Agenti in azione in via Trucillo, dove hanno seguito e poi fermato un’auto con a bordo due persone. Il conducente, appena notata la presenza della polizia, aveva tentato con una rapida manovra di allontanarsi.

Così gli agenti hanno iniziato ad inseguire l’auto, riuscendo a bloccarla all’intersezione tra via Manganario e via Calenda. I due a bordo, identificati per G.S. 64enne e G.G. 29enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti ad una perquisizione, poi estesa anche al veicolo, all'interno del quale . sono stati trovati e sequestrati alcuni arnesi da scasso, quattro cacciavite, detenuti senza giustificato motivo.

I due, cittadini italiani, sprovvisti di qualsiasi documento, sono stati accompagnati negli uffici della Sezione Volanti e denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Avviata per loro, inoltre, la procedura per l’emissione del provvedimento del divieto di ritorno.