Gira con eroina e munizioni: arrestato 34enne Il giovane si trova in carcere a Fuorni

Beccato dalla polizia con eroina e munizioni di arma da fuoco, giovane arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un uomo già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per vari reati, e, nel corso della perquisizione personale e domiciliare a cui è stato sottoposto, hanno rinvenuto e sequestrato circa 35,51 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 5 cartucce calibro 38 special.

La persona fermata, P.G. di 34 anni, è così arrestata e accompagnata nel carcere di Salerno-Fuorni.