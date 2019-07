Precipita da un parapetto, volo di 5 metri: 18enne in coma Il giovane salernitano era in Calabria per uno stage

Era in Calabria per uno stage in un ristorante di Parghelia, nel comune di Tropea, quando è rimasto vittima di un drammatico incidente. E' in coma il 18enne salernitano allievo dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” di Salerno. Mentre si trovava sulla sua bici elettrica, di ritorno da una serata di lavoro, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il parapetto di una strada. Dopo il violento impatto il giovane è precipitato nella parte

sottostante alla strada, da un’altezza di 5 metri. Soccorso dai sanitari del 118 si trova ora ricoverato, in coma, all’ospedale di Cosenza. Ha riportato fratture multiple e un grave trauma cranico.