Impugna un coltello da cucina in strada: arrestato 34enne Il giovane ha tentato la fuga alla vista dei poliziotti

Impugna un coltello da cucina in strada, arrestato un 34enne, fermato dalla polizia nei pressi di piazza della Concordia.

Diverse le segnalazioni di cittadini che avevano lamentato la presenza di un ragazzo armato di coltello in stato confusionale. Il giovane, poi identificato per il salernitano F.S.C., già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato dagli agenti ancora in possesso del coltello dopo che, a suo dire, aveva avuto un litigio con uno straniero, suo conoscente. In stato di forte agitazione avrebbe provato a fuggire alla vista dei poliziotti, venendo raggiunto dopo pochi metri dagli agenti che sono riusciti a disarmarlo ed a bloccarlo definitivamente. Il 34enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, si trova ora ai domiciliari.