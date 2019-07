Giovane skipper salernitano disperso nel Mar dei Caraibi Il velista Rocco Acocella sarebbe dovuto arrivare in Colombia il 29 giugno

Rocco Acocella, un giovane skipper salernitano, è disperso nel mar dei Caraibi. Il 32enne, velista esperto, era salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, lo scorso 17 giugno. Solo a bordo, doveva arrivare nel porto di Barranquilla, in Colombia, tra il 28 e il 29 giugno per fare da guida a un gruppo di turisti. Ma di lui non ci sono più notizie. A far scattare l'allarme l'assenza di comunicazioni radio e segnali gps. Sono state allertate da subito le autorità competenti, tra cui l'Unità di Crisi della Farnesina. Continuano le ricerche ma il giovane risulta ancora disperso.

La famiglia lo descrive come uno skipper esperto. Dopo essersi laureato in biologia marina, ha iniziato a viaggiare per il mondo. L'ultima traversata dal Portogallo a Saint Martin l'aveva compiuta a bordo dello stesso trimarano con il quale ora è disperso. Nonostante le elevate competenze nautiche e l'esperienza data dai viaggi precedenti (aveva già realizzato due volte la traversata dall'Europa alle Americhe) il giovane è scomparso.

Elisabetta Acocella, familiare dello skipper, scrive sui social:

“Attenzione. Il ragazzo nella foto, Rocco Acocella Rocco Roverandom è partito a bordo di questa imbarcazione il 17 giugno da Saint Martin (Caraibi) diretta verso il porto di Barranquilla (Colombia). Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Dal giorno sabato 29 giugno risulta disperso. Abbiamo avvertito tutte le autorità competenti. Se qualcuno avesse avvistato l’imbarcazione o avesse avuto qualche notizia, lo prego di contattarmi su facebook o al numero 3494168047 per comunicazioni in italiano e al 3332510900 per comunicazioni in inglese. Vi prego di condividere questo post con la massima urgenza. Grazie. Elisabetta Acocella”