Ruba cellulare in un negozio, arrestato marocchino Scoperto dal titolare: a notare la scena un poliziotto libero dal servizio

Un marocchino di 53 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti di Salerno. Dovrà rispondere di furto aggravato. Un poliziotto libero dal servizio ha notato tre persone, due italiani e uno straniero, discutere animatamante tra loro in Via Carmine, in pieno centro. A quanto pare, alla base dell'acceso confronto verbale il furto di un cellulare da parte del nordafricano all'interno di un negozio di ortofrutta.

Il 53enne, sprovvisto di documenti d'identità, ha provato anche ad allontanarsi ma sul posto sono arrivati anche gli agenti della volante. A loro ha consegnato il cellulare, restituendolo al proprietario e provando nuovamente ad andarsene ma è stato bloccato ed arrestato.