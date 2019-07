Incidente frontale sulla Cilentana: grave una bimba di 4 anni La piccola è stata trasferita in codice rosso all'ospedale "Ruggi" di Salerno: in tutto 5 feriti

Ancora uno schianto sulle strade salernitane, che si confermano tra quelle a maggior indice di pericolosità della regione e non solo. Per cause ancora in corso di accertamento due auto - una Multipla e una Punto - si sarebbero scontrate frontalmente. Nell'impatto è rimasta ferita una bimba di appena 4 anni, trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Prignano Cilento. Cinque le persone ferite, tra cui anche la piccola. Le persone sono state soccorse e trasferite negli ospedali della zona. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.