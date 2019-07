Doping, maxi blitz internazionale: mille indagati, 234 arresti Nove laboratori clandestini sequestrati, uno nel salernitano

Blitz internazionale contro il doping. L'operazione in tutta Europa, coordinata dai carabinieri del Nas e da Europol, ha portato al sequestro di sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille gli indagati. Intercettati dalle forze dell'ordine nove laboratori clandestini, sequestrato dai carabinieri uno anche in Italia, nel Salernitano, dove si sarebbero prodotte sostanze stupefacenti e dopanti. Controllati 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi ai test antidoping. L'operazione, battezzata Viribus, è stato il più grande sequestro di sostanze dopanti e farmaci illeciti mai compiuto. Vi hanno partecipato tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Sarebbero 17 i gruppi criminali coinvolti nel traffico internazionale.