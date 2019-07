Furti a Cava de' Tirreni: vigili in strada fino a mezzanotte Le contromisure del comune metelliano ma intanto il caso arriva in Parlamento

Furti a Cava de' Tirreni. Il comune corre ai ripari. L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Vincenzo Servalli e dell’assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio, ha promosso la realizzazione del coordinamento con le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) per fronteggiare le esigenze di sicurezza in città.

Le forze di polizia hanno inserito nei propri programmi di servizio, la polizia municipale che prolunga, appositamente, i servizi del venerdì e del sabato fino alle ore 24.00, fanno sapere dall'Ente. Pertanto gli equipaggi della polizia municipale in sinergia e sempre unitamente ai servizi del Commissariato di Pubblica Sicurezza, della Tenenza dei Carabinieri e della Compagnia della Guardia di Finanza, collaborano per la sicurezza della città. “Continua lo sforzo della nostra Amministrazione e del mio assessorato – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Del Vecchio - nella direzione del potenziamento della presenza della polizia municipale sul territorio con un allungamento degli orari di servizio, in modo particolare, nel fine settimana. Parte come l’anno scorso il progetto strade sicure”. Intanto sulla questione furti a Cava de’ Tirreni è intervenuto il capogruppo cittadino di Fratelli d’Italia, nonché consigliere provinciale, Clelia Ferrara.

«Il problema dei furti nella nostra città sta continuando a creare momenti di agitazione, paure, insomma la situazione è diventata critica – ha dichiarato Clelia Ferrara –. Sto sollecitando ormai da tempo l'amministrazione a prendere i dovuti provvedimenti. Nella commissione mobilità e sicurezza l'assessore Giovanni Del Vecchio ci ha assicurato che, dopo l'incontro con il Prefetto, avrebbero mandato i rinforzi. Ciò non è avvenuto, le forze dell'ordine non riescono purtroppo a monitorare la città nonostante il lavoro sovrumano che stanno facendo e siamo punto e a capo. La gente è stanca, non è giusto che una città come la nostra sia diventata terra di nessuno e non condivido neanche le dichiarazioni del sindaco perché sono fuori luogo. Pensiamo a spingere di più sugli organi competenti per risolvere il problema. Ringrazio a tal proposito, a nome di tutto il coordinamento cittadino, il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone che ha già provveduto a formulare interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini per metterlo a conoscenza della situazione e chiedere provvedimenti urgenti».