Barca in fiamme: i passeggeri si gettano in mare per salvarsi Recuperati da un traghetto di passaggio a largo di Salerno

Paura nel primo pomeriggio di oggi nelle acque al largo del porto di via Ligea. Per cause ancora da accertare una barca è andata a fuoco. Le persone a bordo per salvarsi la vita si sono gettate in acqua. E' poi intervenuta sul posto la Guardia Costiera per la messa in sicurezza dell'imbarcazione. A soccorrere i passeggeri un traghetto di linea in navigazione. Una motovedetta ha provveduto a spegnere l’incendio. Non si registra nessun ferito ma l’imbarcazione è andata praticamente distrutta nel rogo. Intanto si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.