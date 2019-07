Forte vento, finestra in frantumi, paura sul Corso Intervengono i vigili del fuoco

Pioggia e vento si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi su Salerno. Non pochi i disagi nei lidi balneari e in città, con piante cadute dai terrazzi, veneziane distrutte e vetrate in frantumi. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire anche sul Corso cittadino dove si è sfiorata la tragedia per la rottura di una finestra e la caduta dei vetri proprio tra le persone in transito nel salotto cittadino.