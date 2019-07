Trovati con 27 chiavi per aprire porte blindate: denunciati Fermata una coppia napoletana a Cava de' Tirreni

Trovati con chiavi alterate, denunciata una coppia. Gli agenti del Commissariato di Cava de’Tirreni questa mattina hanno bloccato un uomo e una donna, provenienti dal napoletano, mentre percorrevano il centro cittadino a bordo di un’auto nel cui bagagliaio è stata trovata una busta contenente numerose chiavi alterate.

I due sono entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Il materiale trovato (tra cui 27 chiavi per porte blindate, chiavi di abitazioni e chiavi bulgare) è stato sequestrato. I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate. Intanto – fanno sapere le forze dell'ordine – i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno incrementati con l’impiego degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.