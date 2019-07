Uccisa a 19 anni: chiesto il processo per il presunto killer Si tratta del 38enne muratore di Vietri sul Mare Carmine Ferrante

Potrebbe avvicinarsi l'ora della verità per l'omicidio di Mariana Tudor Szekeres. La procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per il presunto killer della prostituta 19enne, il 38enne Carmine Ferrante, muratore di Vietri sul Mare. L'uomo, sposato e padre di tre figli, è già stato condannato in appello a vent’anni di reclusione per l’omicidio di un’altra lucciola, Nikolova Temenuzhka, commesso a Pagani nell'agosto del 2016. Ad incastrarlo ci sarebbero degli accertamenti biologici repertati sul cadavere della vittima.

Appuntamento dunque per il prossimo 18 ottobre quando, davanti al gup si aprirà l’udienza preliminare.