Nasconde la droga in un vagone abbandonato: arrestato Beccato dai carabinieri un 19enne di Sapri

Spaccia sul lungomare di Sapri e nasconde la droga in un vagone abbandonato su un binario morto, in un area interdetta alle persone non autorizzate. Arrestato dai carabinieri del posto F. L. 19enne saprese, incensurato. I carabinieri, grazie a una serie di pedinamenti, hanno scoperto il fantasioso nascondiglio per la droga, ovvero un vagone abbandonato in un area a cui il giovane accedeva tramite un buco nella rete di cinturazione.

Al momento del blitz il giovane pusher è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 240 grammi, un bilancino di precisione e attrezzatura da confezionamento. La sostanza è stata sequestrata e il giovane arrestato e sottoposto ai domiciliari.