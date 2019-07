Giù dal Viadotto Gatto: 30enne è gravissimo L'uomo è stato recuperato da vigili del fuoco e Croce Rossa con delicate operazioni di soccorso

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Salerno. Per cause che restano da accertare un ragazzo di 30 anni è precipitato nel vuoto dal Viadotto Gatto, all’altezza di Via Porto. Ad attutire la caduta nel vuoto è stata la folta vegetazione che invade la zona. Il 30enne, che versa in condizioni gravissime, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco che hanno utilizzato strumentazioni spaili per recuperare il trentenne e per consentire ai soccorritori, alla Croce Rossa, di prestare le prime cure. Il 30enne è stato poi trasferito in codice rosso al Ruggi. Non è chiaro come l'uomo sia precipitato nel vuoto, se sia stato un gesto volontario o un incidente. Al vaglio delle forze le cause, che indagano. Le operazioni di soccorso sono state riprese da molti residenti e cittadini che hanno postato il video sui social. In città si prega per le sorti del giovane uomo.