Incidente a Roma: muore in moto 32enne salernitano Fatale l'impatto per il centauro contro un palo della luce

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roma, un motociclista di 32 anni di origini salernitane Gaetano Carlomagno, ha perso la vita a bordo della sua Yamaha R1. Per cause ancora da accertare il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi sull'asfalto. L'incidente nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Fatale l'impatto per il 32enne che è morto sul colpo. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sul posto per i rilievi gli agenti del VII gruppo Tuscolano.

Carlomagno aveva origini salernitane. Era nato proprio a Salerno ma risiedeva nel comune di Lauria, in provincia di Potenza.