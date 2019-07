Porticciolo di Pastena, sequestro di ombrelloni abusivi Blitz di vigili urbani e carabinieri

Ombrelloni e attrezzature sequestrate e multe. Blitz di vigili urbani e carabinieri al porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno, dopo una segnalazione. Scoperto il posizionamento abusivo di più di trenta ombrelloni, “collocati in “forma stanziale” sulla spiaggia libera, nelle immediate adiacenze della battigia, benché non vi fossero clienti e/o fruitori del servizio di noleggio”.

Accertata anche un'ulteriore occupazione con una pedana in legno con sovrastante gazebo e, nei suoi pressi, di un box doccia. Al termine delle operazioni di verifica delle strutture e di una successiva rilevazione fotografica, vigili e carabinieri, dopo aver disposto la rimozione ad horas di tutti gli ombrelloni posizionati per consentire il libero uso della spiaggia ai fruitori, hanno sequestrato tutte le attrezzature balneari, con affidamento in custodia giudiziale delle stesse alla persona titolare dell’attività di noleggio.

Verificate anche altre due segnalazioni: la prima riguardante la spiaggia di Torrione - altezza parco giochi -, l’altra sulla spiaggia fronte Bar Marconi, sempre per una presunta occupazione abusiva di suolo demaniale da parte di titolari di attività di noleggio di attrezzature balneari. Dalle indagini sarebbe stata accertata la regolarità della documentazione e delle procedure utilizzate dai gestori.