Sicurezza a Salerno: istallate nuove telecamere Posizionate nel rione di Cappelle

Sicurezza a Salerno: installate nuove telecamere di videosorveglianza in città, in località Cappelle. I primi due occhi elettronici sono stati posizionati nelle vicinanze della Chiesa del posto. Gli interventi di potenziamento tecnologico di vigilanza sono la risposta dell'amministrazione comunale alle richieste dei residenti delle zone collinari esasperati dai continui furti. Erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l’Assessore Domenico De Maio e il Deputato Piero De Luca che da tempo sostiene in Parlamento e nel territorio gli interventi di potenziamento della vigilanza territoriale.

“Abbiamo concluso in aula l’esame del decreto sicurezza bis. Il solo fatto che si debba adottare questo decreto, significa che il primo decreto sicurezza è stato un fallimento totale – ha detto Piero De Luca -. Salvini è assente. Incita a punire i reati e invece dovrebbe prevenirli. Noi siamo vigili e ci attiviamo per garantire la sicurezza nella nostra Salerno, raccogliendo segnalazioni di cittadini sempre più esasperati. Lui, invece, parla di Milan”.