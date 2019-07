Inseguimento: auto si scontra con quella dei carabinieri Paura nella notte a Salerno

Rocambolesco incidente nella notte a Salerno, dove, dopo un inseguimento per le strade della città, un'auto si è schiantata contro una vettura dei carabinieri, in via Silvio Baratta.Alla guida, molto probabilmente, dei malviventi scoperti dai militari. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Lo schianto tra le due automobili ha svegliato i residenti nella zona, alcuni dei quali, molto preoccupati, sono scesi in strada.

IN AGGIORNAMENTO