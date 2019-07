Salerno, rapina a mano armata in una tabaccheria del centro L'uomo si è fatto consegnare l'incasso. Indaga la Polizia

Rapina ai danni di una tabaccheria di piazza Portanova a Salerno. Il raid criminale si è verificato pochi minuti prima delle 13, in pieno centro. Un uomo, con il volto parzialmente travisato da un casco e armato, ha fatto irruzione nella rivendita, facendosi consegnare l’incasso di giornata. Il bottino, stando a una prima ricostruzione, si agirebbe intorno ai mille euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’attività e in zona.