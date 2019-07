Donna di 53 anni trovata morta in casa: si indaga Gli inquirenti non escludono alcuna pista

Una donna di 53 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in Via Enrico Moscati a Salerno. E' giallo sulle cause del decesso, su cui stanno indagando le forze dell’ordine intervenute sul posto.

I soccorsi del Vopi non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto pare 24 ore prima circa. Si indaga sentendo anche le testimonianze del marito della donna e dei familiari che hanno dato l'allarme non riuscendo a contattare la 53enne. Gli inquirenti per il momento non escludono nessuna pista, dal malore alla morte violenta.